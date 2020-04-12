Demet Akalın, Süleyman Soylu'nun istifasına çok üzüldü - Son Dakika

Süleyman Soylu istifa kararıyla herkesi bir anda şoke ederken Demet Akalın, Soylu hakkında üst üste paylaşımlar yapıp üzüntüsünü belirtti.
Akalın, hem Twitter hem de Instagram hesabından Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili paylaşımlar yaptı. Şarkıcı şunları yazdı: "Adam daha ne yapacaktı. Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım! Biz size güveniyoruz". Yıldız isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da istifayı kabul etmemem çağrısında bulundu.
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