Magazin

Demet Özdemir, Eşref Rüya ile Göz Doldurdu
03.02.2026 16:39
Eşref Rüya dizisinde siyah takım elbisesiyle dikkat çeken Demet Özdemir, sosyal medyada ilgi gördü.

KANAL D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle adından söz ettiren Eşref Rüya dizisi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başrolünde yer alan Demet Özdemir, siyahlar içindeki kıyafetleriyle sanal medyanın gözdesi haline geldi.

SİYAHIN ASALETİ

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, yatağın üzerinde siyah takım elbisesiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Siyahın asaletiyle kamera karşısına geçen oyuncu, tarzıyla hayranlarından tam not aldı.

NEŞESİYLE GÖZ DOLDURDU

Paylaşımlarında her zamanki enerjik ve neşeli tavrını koruyan Özdemir, eğlenceli halleriyle de beğeni topladı. Şıklığı kadar doğal tavırlarıyla da dikkat çeken oyuncu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

SANAL MEDYANIN GÖZDESİ

33 yaşındaki başarılı oyuncu, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Instagram'da 17,1 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, yeni karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.

HAYRANLARINDAN BÜYÜK İLGİ

Özdemir'in siyahlar içindeki paylaşımı, hayranları tarafından "çok şık", "ekrana ayrı, sanal medyaya ayrı yakışıyor" yorumlarıyla karşılandı.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
