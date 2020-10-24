Demet Özdemir: Türkan Şoray'ı canlandırmak isterim

Oyuncu Demet Özdemir önceki gün Soho House'da marka yüzü olduğu Pantene'in yeni ürününü tanıttı. Özdemir, "Teklif gelmesi halinde saçlarınızı kestirir misiniz?" sorusuna "Tabii ki, oyuncunun da her şeyi yapabilmesi gerektiğini düşünen birisiyim" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, ileride bir seri katili canlandırmanın kendisi için heyecan verici olacağını söyledi ve ekledi: "Sürpriz bir film projem var. Dizilerde oynamadan önce tiyatro eğitimi aldım. Fakat hiç tecrübe edemedim. Çok isterim tiyatroda oynamayı."

Demet Özdemir "Sanat camiasından kimin hayatını canlandırmak istersiniz?" sorusuna ise " Türkan Şoray'ı canlandırmak isterim. O Yeşilçam dünyasını ve sinemasını canlandırmayı isterdim" diye yanıt verdi.

İTALYA'DA İZDİHAM OLMADI

Geçtiğimiz günlerde İtalya'da bir programa konuk olan ünlü oyuncu, Can Yaman gibi havaalanında bir izdihamla karşılaşmadığını söyledi: "İtalya'daki ilgi çok güzeldi. Ülkemizdeki bütün oyuncular inşallah böyle heyecanlar yaşar. Havaalanında bir izdiham olmadı. Tercihim de olmazdı. Çünkü pandemiden dolayı çok korktum. Amacım İtalya'ya gidip hemen geri dönmekti."