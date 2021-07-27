Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile uzun bir tatil yapmıştı.

TATİLİNİ BİTİRMİYOR

Yeni sezonda dijital bir platformda yayınlanacak dizide rol alacak olan oyuncu Demet Özdemir, yakın dostlarıyla birlikte Kapadokya'ya uçtu. Tatilde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Özdemir, kısa süre sonra binlerce beğeni aldı.

BİKİNİLİ POZUYLA MEST ETTİ

Turuncu bikinisini giyip sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, hemen takipçilerinin dikkatini çekti.

İşte Demet Özdemir'in bikinili paylaşımı;