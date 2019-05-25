Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından (2)

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu sene yepyeni bir Sivasspor oluşturacaklarını söyledi. Teknik direktör Hakan Keleş ise "Alnımızın akıyla bu işten çıktığımızı düşünüyorum" dedi.Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz maç sonrasında yaptığı değerlendirmede Öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ettiğini belirterek, "Hem kupayı bu statta aldılar, hem de şampiyon oldular. Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Bizim için de çok önemli bir karşılaşmaydı, şampiyonla oynuyorduk. Ligin son maçı taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk, 2-0 gibi bir skordan geri döndüğümüz için taraftarımız da, biz de çok mutluyuz. Arkadaşları, emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi."ÇOK MUTLU DEĞİLİM"Ligdeki durumlarının sorulması üzerine ise Otyakmaz, "Sıkıntılı başladık, daha sonra ilk yarıyı rahat bitirdik. Daha sonra ikinci yarıya fena başlamamış olmamıza rağmen içeride kaybettiğimiz kritik karşılaşmalarla biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık. Ama önemli ve kritik beraberliklerle de çok fazla sıkıntı yaşamadan bu maça kadar geldik. Bu maçla da 41 puanla sezonu tamamlamış olduk. Mutlu musunuz diye sorarsanız da çok da mutlu olduğumu söyleyemem. Çünkü denk takımların çok olduğu ligde daha iyi sıralarda sezonu tamamlayabilirdik" diye konuştu."YEPYENİ BİR SİVASSPOR OLACAK"Yeni sezon için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Otyakmaz, "Birçok oyuncumuzun sözleşmesi bitecek. Yönetim kurulunu toplayacağız. Daha sonra Hakan hoca ile devam edip etmeyeceğimiz ve bu hafta içinde sözleşmesi biten oyuncularla devam edip etmeyeceğimizin kararını vereceğiz. Çok sayıda oyuncunun sözleşmesinin bittiğini düşünürsek o oyuncularla da devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla yepyeni bir Sivasspor olacak" ifadelerini kullandı.Başkan Okyakmaz, UEFA lisansı alamamalarının stat eksikliğinden kaynaklandığını, bunları gidermek için çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.HAKAN KELEŞ: ALNIMIZIN AKIYLA BU İŞTEN ÇIKTIKDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise maç sonu değerlendirmesinde, "Hayırlısıyla bir sezonu bitirdik. Kazasız belasız. Şampiyon olan Galatasaray'ı kutluyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk. 41 puan yaptık. Orta sıralara yaklaştık. Bizim için iyi oldu, taraftarımıza bir armağan oldu bu. Genele gelecek olursak, ilk yarı iyi bir çıkışımız vardı. İkinci yarı biraz sakatlıklar. cezalılar, bazı aksilikler, şanssızlıklarla biraz zor maçlar çıkarttık. Sonuçta iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki Avrupa kupalarını kovalayabilirdik ama kısmet, kadro biraz yetersizdi, sıkıntılar çektik. Ama alnımızın akıyla bu işten çıktığımızı düşünüyorum. Bu galibiyet de bize büyük bir moral oldu. Önümüze bakacağız artık" dedi."BAŞKANIMIZ NE DERSE O OLUR"Keleş, Süper Lig'de ilk kez görev yaptığının hatırlatılması üzerine, "Benim için bir tecrübe oldu. Hatalar tabii ki yapmış olabilirim. Bunlardan ders çıkarıp daha iyi olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.Hakan Keleş, kalıp kalmayacağı sorusu üzerine de, "Ben zaten ekibin içerisindeydim. Başkanımız bana şans verdi, ben de iyi değerlendirdim. Mahcup etmediğimi düşünüyorum. Göreve gelirken söylemiştim, başkanımız ne derse o olur. Onu düşünceleri bizim için çok önemli. Bakalım, görüşeceğiz, o ne derse olur zaten" diye konuştu.Şampiyon Galatasaray'ı alkışlamamaları sorusu üzerine de, "Biz o konuyu zaten futbolculara bıraktık, onlar da rakip tam takım halinde değiller, eksikler diye belki yapmadılar ya da unuttular, maçın heyecanından olabilir" dedi.

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