Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Abdullah Avcı'dan 3 değişiklik

Burak Yılmaz ligde 1 maç aradan sonra 11'de

Diaby 10 maç sonra kulübede

Savunmada zorunlu değişiklik

5 isim ceza sınırında

Rıza Çalımbay 'dan 2 zorunlu değişiklik

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor maçında, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının kadrosuna göre 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Avcı; kart cezalısı İspanyol stoper Ruiz'in yerine Enzo Roco 'yu sahaya sürdü.

Kaleyi Karius'a emanet eden Avcı; savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül , Vida, Roco ve Rebocho'dan oluşturdu. Orta sahada Atiba - Elneny ikilisini bozmayan Abdullah Avcı, hücum hattında Caner, Ljajic ve N'Koudou'yu sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercih ise Burak Yılmaz oldu.

BURAK YILMAZ LİGDE 1 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE

Siyah beyazlı ekipte, tecrübeli golcü Burak Yılmaz ilk 11'deki yerini aldı. Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında ilk yarının son haftasında Gençlerbirlği maçında kadroya alınmayan Burak Yılmaz, Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte 11'deki yerine döndü.

DIABY LİGDE 10 MAÇ SONRA KULÜBEDE

Siyah beyazlı ekipte sezon başında takıma dahil olan Abdoulay Diaby , ligde 10 maç aradan sonra yedek kulübesinde yer aldı. Ligde son olarak 7'nci haftada 2-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçında yedek soyunan Diaby, 10 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.

SAVUNMADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde savunmada zorunlu değişikliğe gitti. Gençlerbirliği maçında sarı kart gören Victor Ruiz, Sivasspor maçı öncesinde cezalı duruma düşmüştü. Tecrübeli teknik adam, Ruiz'in yokluğunda savunmada Vida'nın yanında Enzo Roco'ya şans verdi.

CANER BU KEZ ÖN TARAFTA

Beşiktaş'ta takımın en çok asist yapan ismi olan Caner Erkin , Demir Grup Sivasspor karşısında mücadeleye ön tarafta başladı. Sezonun ilk yarısında genel olarak sol bek pozisyonunda görev alan tecrübeli futbolcu, bazı maçlarda sağ ve sol açıkta da görev almıştı. Caner Erkin, bu maçta da sol açıkta görev aldı.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde 5 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Siyah beyazlılarda mücadeleye 11'de başlayan Gökhan Gönül, Mohamed Elneny ve Burak Yılmaz ile yedek kulübesinde yer alan Necip Uysal ve Umut Nayir sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Göztepe maçında görev alamayacak.

RIZA ÇALIMBAY'DAN 2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Lider Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında, Süper Lig'in 17'nci haftasında iç sahada 1-0 kazanılan Göztepe karşılaşmasının 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş 'ın yerine Ziya Erdal , sakatlığı bulunan Fernando'nun yerine de Erdoğan Yeşilyurt 'a şans tanıdı.

Kaleyi Samassa'ya emanet eden Rıza Çalımbay, savunma dörtlüsü Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye ve Uğur Çiftçi'den oluşturdu. Orta sahada Fatih Aksoy, Hakan Arslan ve Ziya Erdal'ı sahaya süren Çalımbay, hücum hattınfa ise Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt'u görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Süper Lig'de 7 gol atma başarısı gösteren Mustapha Yatabare oldu.