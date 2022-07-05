'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan Evcil'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan Evcil'in ifadesi ortaya çıktı

05.07.2022 22:56
'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan Evcil'in ifadesi ortaya çıktı

Demir çelik sektöründe sahte faturalar ve şirketler üzerinden kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattığı tespit edilen firmalara yönelik operasyonda tutuklanan Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı.

Demir çelik sektöründe sahte faturalar ve şirketler üzerinden kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattığı tespit edilen firmalara yönelik operasyonda tutuklanan Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 225'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, Sadun Budinli tutuklanırken 10 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ise ek gözaltı süresi verildi.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklanan Evcil, devleti dolandırma gibi bir niyetlerinin olmadığını ve vergi kaçırmadığını iddia etti. 4 tane demir çelik fabrikasının olduğunu söyleyen Evcil, bu firmalarda 3 bin 800 kişiyi istihdam ettiğini belirterek, "Bu şirketlerin vergi borcu 3 milyar civarındadır. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce 'çete kurmak' ve 'dolandırıcılıktan' yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır" dedi. Diğer tutuklanan şüpheliler ise Evcil'in sahibi olduğu şirketlerde çalıştıklarını ve aralarında sadece patron işçi ilişkisinin olduğunu ifade etti. - ANKARA

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Erol Evcil: Devleti dolandırma niyetim yoktur Erol Evcil: Devleti dolandırma niyetim yoktur 25 milyar lira zarar sonrası 'Demir Yumruk' operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı 25 milyar lira zarar sonrası 'Demir Yumruk' operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Erol Evcil, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan Evcil'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan Evcil'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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