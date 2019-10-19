Demirci'de yükseköğrenim öğrencilerine oryantasyon gezisi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon gezisi düzenlendi.

Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi ve Demirci Belediyesi Kent Konseyi'nin koordinesinde ilçedeki yüksek öğrenim öğrencilerinin Demirci'yi tanıması, tarihi ve kültürel yerlerini bilmesi için bilgilendirme turu yapıldı.



Orantasyon gezisine Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü (PDR) İlköğretim Matematik, Sınıf Öğretmenliği ve Meslek Yüksek Okulu Ormancılık bölümü 1. sınıf öğrencileri katıldı.



İlçeye öğrenim görmek üzere gelen öğrenciler ilk olarak Demirci'nin mesire alanı olan Hisar Kaplıcaları Termal tesislerini ziyaret etti, Akçakertik mevkiindeki Başalan mesire alanınını ziyaret etti.

Demirci akıncılarının mücadele verdiği toprakların ziyaret edildiği oryantasyon gezisinde emekli tarih öğretmeni Hüseyin Kıncı tarafından Akıncılar Anıtı'nda Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu 1. sınıf öğrencilerine Demirci Akıncılarının bölgede verdiği mücadeleler anlatıldı.

Demirci Kent Konseyi Başkanı Kenan Karaman, "İlçemize okumak için gelen yükseköğrenim öğrencilerimiz için Demircimizi daha iyi tanımaları adına Eğitim Fakültesi Dekanlığımız ile ortak bir program düzenledik. Ulaşımı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesine, programın gerçekleşmesi ve ikramlar içinde Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'a teşekkür ederiz "dedi.