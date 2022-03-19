Demirci Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda başkanlığa Aksu, yeniden seçildi - Son Dakika

Demirci Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda İrfan Aksu yeniden başkanlık görevine getirildi.

Demirci Gençlik Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Aksu 71, diğer aday Hasan Basri Özkurt ise 32 oy aldı.

Aksu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, üyelere teşekkür ederek, "Şoförlerimizin her türlü talep ve sorunlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Aksu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu Metin Altınay, Serkan Taşçı, Hasan Kemer, Ahmet Budak, İsa Demirel ve Ahmet Çınar'dan oluştu.

Kongreye Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Şoförler Odası Esnaf Başkanı Salih Karaağaç, çevre ilçe oda başkanları ve delegeler katıldı.