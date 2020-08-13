Demirci'ye 3 milyonluk yeni enerji yatırımı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde 6 merkez mahallede elektrik nakil hatlarının yer altına alınması için kazı çalışmalarına başlandı.

Enerji Bakanlığı yatırım planları kapsamında GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Bahçeler, Sofular, Sinan, Yenice, Fatih ve Akıncılar mahallelerinde belirlenen güzergahlarda bulunan elektrik hatlarının yer altına alınması planlanıyor.

Aralık ayında tamamlanması planlanan çalışma kapsamında 2 noktaya 2 bin kilavat saatlik trafo merkezi kurulumu yapılacak.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada "İlçemiz Simav çıkışında bulunan santral merkezinin yenileme çalışmaları sürerken şimdi de 3 milyon yatırım değerinde olan 6 merkez mahallemizin elektrik hatları yer altına alınıyor. Demircimiz enerji yatırımında son 10 yılda 30 milyon değerinde yatırım aldı. İlçemize hayırlı olsun" dedi.