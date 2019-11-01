Son Dakika Haberleri: Demirel ailesini yıkan olay! 'Dost' artık yok
Son Dakika Spor Demirel ailesini yıkan olay! 'Dost' artık yok

Demirel ailesini yıkan olay! 'Dost' artık yok

7 saat önce

Volkan Demirel, haberi sosyal medyada takipçileri ile paylaştı: "Güzel yürekli koca oğlum, kızlarımın dostu, ailemizin her şeyi erken bıraktın bizi çok özleyeceğiz seni..."Zeynep Demirel ise üzüntüsünü "Seni çok seviyorum oğlum! Canım acıyor" sözleriyle dile getirdi.

Demirel ailesini yıkan olay! 'Dost' artık yok, System.String[]

Volkan Demirel, haberi sosyal medyada takipçileri ile paylaştı: "Güzel yürekli koca oğlum, kızlarımın dostu, ailemizin her şeyi erken bıraktın bizi çok özleyeceğiz seni..."


Zeynep Demirel ise üzüntüsünü "Seni çok seviyorum oğlum! Canım acıyor" sözleriyle dile getirdi..

Zeynep Demirel, Volkan Demirel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:42 
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