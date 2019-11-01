Demirel ailesini yıkan olay! 'Dost' artık yok
7 saat önce
Volkan Demirel, haberi sosyal medyada takipçileri ile paylaştı: "Güzel yürekli koca oğlum, kızlarımın dostu, ailemizin her şeyi erken bıraktın bizi çok özleyeceğiz seni..."Zeynep Demirel ise üzüntüsünü "Seni çok seviyorum oğlum! Canım acıyor" sözleriyle dile getirdi.
Volkan Demirel, haberi sosyal medyada takipçileri ile paylaştı: "Güzel yürekli koca oğlum, kızlarımın dostu, ailemizin her şeyi erken bıraktın bizi çok özleyeceğiz seni..."
Zeynep Demirel ise üzüntüsünü "Seni çok seviyorum oğlum! Canım acıyor" sözleriyle dile getirdi..
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:42
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