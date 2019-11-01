Demirel ailesini yıkan olay! 'Dost' artık yok

Volkan Demirel, haberi sosyal medyada takipçileri ile paylaştı: "Güzel yürekli koca oğlum, kızlarımın dostu, ailemizin her şeyi erken bıraktın bizi çok özleyeceğiz seni..."



Zeynep Demirel ise üzüntüsünü "Seni çok seviyorum oğlum! Canım acıyor" sözleriyle dile getirdi..