Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD\'yi karıştırdı

ABD’de Demokrat Kongre adayı Shelby Campbell, seçim vaatlerinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. 32 yaşındaki hukuk öğrencisi ve bekar anne Campbell’ın TikTok’ta paylaştığı dans videoları kısa sürede gündem oldu.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde Campbell’ın mutfak tezgâhında dans ettiği anlar dikkat çekti. Renkli tarzı ve sıra dışı kampanya diliyle öne çıkan Campbell’ın videoları kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.
Campbell’ın kampanya sitesinde yer verdiği 4 ayrı sabıka fotoğrafı da ABD’de tartışma yarattı. Demokrat aday, geçmişte yaşadığı hukuki süreçleri gizlemediğini belirterek eleştirilere yanıt verdi.
Campbell yaptığı açıklamada, “Hapse girdim, yargılandım ama yeniden ayağa kalktım” ifadelerini kullandı. Destekçileri Campbell’ın açık tavrını savunurken, eleştirmenler ise paylaşımlarının siyasi ciddiyetle bağdaşmadığını öne sürdü.
