Demokrat adaylar Biden ve Sanders, anketlerde yarışı önde götürüyor - Son Dakika
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Demokrat adaylar Biden ve Sanders, anketlerde yarışı önde götürüyor

6 saat önce

NEW ABD'deki 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat adaylardan eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders anketlerde öne çıkarken, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'e destek azaldı.

Demokrat adaylar Biden ve Sanders, anketlerde yarışı önde götürüyor, System.String[]

NEW ABD'deki 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat adaylardan eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders anketlerde öne çıkarken, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'e destek azaldı.

Washington Post ve ABC News tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, 3 Şubat'ta Iowa eyaletinde Demokrat Parti'nin ilk ön seçimi öncesi adaylar arasında Biden yarışı önde götürürken, Sanders ikinci, Warren ise üçüncü sırada yer alıyor.

Massachusetts Senatörü Warren'e destek yüzde 23'ten yüzde 12'ye gerilerken, Demokrat aday adaylarından Biden ve Sander'e destek arttı.

En popüler Demokrat aday olan Biden'a destek yüzde 28'ten 32'ye çıkarken, Vermont Senatörü Sanders'a destek de yüzde 17'den 23'e yükseldi.

Demokrat aday adaylarından başkanlık yarışına halen devam eden 12 adaydan dikkat çeken isimler arasında eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve Indiana South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg bulunuyor.

Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı rakip olacağını açıkladı ancak eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford daha sonra yarıştan çekildi.

Trump'a karşı kendi partisinden aday adayı olanlar arasında, eski Massachusetts Valisi Bill Weld ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Massachusetts, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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