Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan adaylık sözleri: 6'lı masadan çıkması gerektiği kanaatindeyiz - Son Dakika
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Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan adaylık sözleri: 6'lı masadan çıkması gerektiği kanaatindeyiz

11.08.2022 23:10

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 6'lı masanın göstereceği ortak adayla ilgili konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir. Adayın 6'lı masa içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün sosyal medya hesabında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımlarında Uysal'ın 2023 seçimlerinde altılı masanın belirleyeceği adayla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Uysal, açıklamalarında şunları söyledi:

"Biz, yeniden uçlara kaymış siyasetin merkeze geleceğiniz düşünüyoruz. 'Ötekisi olmayan' bir siyasi geleneğiz. Türkiye'de yoksulluk, maalesef kalıcı hale geliyor. Devletin büyüklüğü, etkinliği ile denktir. Binaların büyüklüğü ile değil. İnsanların kendi alın terinin karşılığını alabildiği bir iklimi oluşturmak gerekiyor.

"ADAYIN 'ALTILI MASA' İÇİNDEN ÇIKMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ"

Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir. Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz. Yolsuzluk, MGK tarafından ülkemizin güvenliğini tehdit eden birinci unsur olarak tanınmalı. Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli, eşit vatandaşlık hukukudur.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEK HEDEFİ VAR"

Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek. Biz, ahbap-çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz. Yolunuz Beştepe'ye çıkıyorsa navigasyon kullanmanız yeter. Bu yol, Demokrat Parti'nin üzerinden geçmez.

"KAYIT DIŞINA ÇIKMIŞ BİR DEVLET MEKANİZMASI VAR"

Kayıt dışına çıkmış bir devlet mekanizması var. En basiti, Varlık Fonu aldı altında ne kime satıldı, kime verildi; bu konuda sağlıklı bilgiye sahip değiliz. Tahrip olmuş bir devlet yapısı var. 'Kuvvetlerin uyumu' diyerek bir kişi her şeyi kontrol ediyor; yürütmeyi de yasamayı da yargıyı da…"

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA SICAK BAKARIM" DEMİŞTİ

Uysal, daha önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl baktığıyla ilgili bir soruya, "Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizlerde gerekli desteği veririz" yanıtını vermişti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan adaylık sözleri: 6'lı masadan çıkması gerektiği kanaatindeyiz - Son Dakika

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