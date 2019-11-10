Son Dakika Haberleri: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan "10 Kasım" mesajı Açıklaması
Son Dakika Politika Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan '10 Kasım' mesajı Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan "10 Kasım" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "81'inci yılında bizlere, milletimize, Türk gençliğine bıraktığı mirasa tutku ve kararlılıkla sahip çıkacağımıza bir kez daha söz vererek Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyoruz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "81'inci yılında bizlere, milletimize, Türk gençliğine bıraktığı mirasa tutku ve kararlılıkla sahip çıkacağımıza bir kez daha söz vererek Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uysal, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün örnek bir insan olduğunu belirten Uysal, şunları kaydetti:

"81 yıllık bir hicran, sadece şahsına değil, o abide şahsiyette vücut bulmuş olan değerlere, mücadele azmine, kararlılığına, vatana aşkı, millete inancına... Lider olmanın gerekliliklerinden biri, liderlik ettiği toplumun, topluluğun ümitlerini canlı tutmaktır. Atatürk, 'bitti' denen bir anda, bir millete zaferin mümkün olduğunu, asıl varlığın başarmak noktasındaki iman olduğunu göstererek tarihi değiştirdi. Bu topraklarda bir milletin kaderine nazar eden değişiklik, yalnız Cumhuriyetin ilanı, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibine teslimi ile sınırlı kalmadı. Talihin makus olduğunu düşünen dünya insanlığına, inandığında, birlik ruhu ile neleri başarabileceğini gösterdi."

Atatürk'ün milletin gelecek tasavvuruna liderlik etmeyi sürdürdüğünün altını çizen Uysal, "81'inci yılında bizlere, milletimize, Türk gençliğine bıraktığı mirasa tutku ve kararlılıkla sahip çıkacağımıza bir kez daha söz vererek Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve özlemle anıyor, hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:21:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan "10 Kasım" mesajı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]