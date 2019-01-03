Demokratik Kongo'da Ebola Vakaları 600'ü Geçti
49 dakika önce
Demokratik Kongo'da yaşanan çatışmalar nedeniyle 1 Ağustos'ta başlayan ebola salgınında hastalığa yakalananların sayısının 600'ü geçtiği bildirildi.
Demokratik Kongo
'da yaşanan çatışmalar nedeniyle 1 Ağustos'ta başlayan ebola salgınında hastalığa yakalananların sayısının 600'ü geçtiği bildirildi.
Demokratik Kongo Sağlık Bakanlığı
, ebolaya yakalanan hasta sayısının bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle 600'ü aştığını bildirdi. Dün yapılan açıklamada, 1 Ağustos'ta ebola salgını başladığından beri hastalığa yakalananların sayısının 608 olduğu, eboladan ölenlerin sayısının ise 368 olduğu bildirildi. Buna ilaveten, eboladan etkilendiği düşünülen 29 doktorun ise gözetim altında olduğu belirtildi.
Ateş, şiddetli baş ağrısı ve bazı durumlarda kanamaya neden olan ebola, hastalığa yakalananların neredeyse yarısının ölümüne neden oluyor. Ancak bireysel salgınlardaki ölüm oranları değişim gösteriyor. En son salgında ölüm oranı yaklaşık yüzde 60 oldu. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO
) verilerine göre, 2014'te Batı Afrika
'da görülen ve 11 bin insanın ölümüne neden olan ebola salgınından sonra bu ikinci büyük salgın. - KİNŞASA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:50 Kaynak: İHA
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