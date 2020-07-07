Deneme amacıyla havalandı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi - Son Dakika

Deneme amacıyla havalandı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Deneme amacıyla havalandı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi -Milli yamaç paraşütcüsü Oğuzkan Sadeer, 8 saat 15 dakika havada kalarak bir ilke imza attı Milli Yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, deneme amacıyla yaptığı uçuşla 8 saat 15 dakika havada kalarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Deneme amacıyla havalandı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

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-Milli yamaç paraşütcüsü Oğuzkan Sadeer, 8 saat 15 dakika havada kalarak bir ilke imza attı

ÇORUM - Milli Yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, deneme amacıyla yaptığı uçuşla 8 saat 15 dakika havada kalarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Çorum'un Bayat ilçesinden havalanan milli sporcu, termal hava akımları yardımıyla 292 kilometre kat etti. Konya'da son bulan uçuşla birlikte Sadeer, bir ilke imza attı.

Milli Yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, Bayat ilçesinden ilk kez uçuş yaptığını belirterek, bölgenin yamaç paraşütü açısından çok güzel olduğunu söyledi.

Sadeer, termal hava akımları yardımıyla 292 kilometre yol kat ederek havada 8 saat 15 dakika kaldığını sözlerine ekledi.

'Çorum yamaç paraşütü için ideal'

Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu, Bayat ilçesinden gerçekleştirilen uçuşta Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyledi.

Milli yamaç paraşütçüsü Oğuz Kaan Sader'in Çorum'un Bayat ilçesinde bir deneme uçuşu yaptığını hatırlatan Karınlıoğlu, "Deneme olarak çıktığımız yolda rekora imza attık. Bayat'tan Konya'ya uzanan yolculukta 296 kilometre yol kat edildi. 8 saat 15 dakika kalarak Türkiye rekoru kırılmış oldu. Sadece deneme amaçlı olmasına rağmen bir ilk gerçekleştirildi. Dün dünyada yapılan "xc" uzun mesafe yarışlarında Türkiye dünyada ilk sıradaydı" dedi.

Çorum'un yamaç paraşütü açısından son derece değerli ve önemli bir yer olduğunu anlatan Karınlıoğlu, "Karasal iklimin başladığı yer Bayat ilçemiz. Bayat'tan başlayarak Hatay'a kadar uzanan bir rotamız var. Bu açıdan yamaç paraşütü pilotlarımızın buraya ilgi göstermesini istiyoruz. Osmancık ilçemizde Zeytinderesi, Oğuzlar ve Kösedağı'nda yamaç paraşütü yapılacak çok yer var. Bunun değerlendirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Çorum, Bayat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Deneme amacıyla havalandı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi - Son Dakika
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