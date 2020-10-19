Denetimli serbestlik tedbirindeki kadınlara istihdam sağlanıyor - Son Dakika

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Trakya Kalkınma Ajansı ve Tekirdağ İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Hayatımın Denetimi Elimde" adlı proje kapsamında, kadınlara istihdam sağlanıyor.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlik altındaki kadın yükümlülerin meslek sahibi olmamaları ya da mesleki yeterliliklerinin bulunmayışı onları toplumda dezavantajlı konuma düşürürken, sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonda güçlüklerle karşılaşmalarına neden oluyor.

Kadın yükümlülerin toplumsal hayata uyum noktasında karşılaştıkları sorunları en aza indirmek amacıyla uygulamaya geçilen "Hayatımın Denetimi Elimde" projesiyle, yükümlülerin 24 aylık bir program çerçevesinde istihdam ve eğitim süreci planlandı.

Projenin ilk etabı tamamlandı

İlk etabı tamamlanan proje kapsamında, KADEM Trakya Temsilciliği tarafından alanında uzman isimler tarafından katılımcılara "Kendini Tanıma", "Düşüncelerini Anlama ve Yönetme", "Duygularını Fark Etme ve Zor Duygularla Başa Çıkma", "Kendine ve Başkalarına Karşı Nezaketli İletişim", "Kendi Geleceğini Kurma ve Gelişen İnsan Olma", "Kadın Yasal Haklar Eğitimi", "Sosyal Haklar ve Kamuya Erişim Eğitimi", "Aile İçi İlişkiler ve İletişim", "Hijyen Eğitimi", "Kadın Sağlığı" gibi başlıklar altında eğitimler verildi.

Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, meslek edinmek ya da çalışmak isteyen kursiyerlerin istihdama yönelik mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına başvuruları alınıp katılımları sağlandı.

11 organize sanayi bölgesi ve 4 ticaret ve sanayi odasıyla görüşülerek denetimli serbestlik altındaki kadınlar uygun pozisyonlara yönlendirildi.

Proje sayesinde bugüne kadar, tedbir süreci devam kadınların yarısından fazlasına, tekstil, gıda ve hizmet sektörü gibi farklı iş alanlarında istihdam sağlandı.

"Hayatımın Denetimi Elimde" projesine katılan kadın yükümlüler aile ekonomisine katkıda bulunmalarından dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

Kadınlara mesleki eğitim ve istihdam imkanları sunarak, kadın bazlı mükerrer suçların önüne geçerek, kadın yükümlülerin topluma entegrasyonu konusunda farkındalık oluşturularak yaşam kalitelerinin arttırılmasının hedeflendiği iki yılı kapsayan sosyal sorumluluk projesi pandemi nedeniyle ikinci etabına ara verdi.