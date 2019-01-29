Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, Okulları Boyuyor

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, Okulları Boyuyor

58 dakika önce

Denetimli Serbestlik kapsamında yer alan yükümlüler, yarı yıl tatilinde okullarda boya ve tadilat işleri yaparak yükümlülüklerini yerine getiriyor.

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, Okulları Boyuyor, System.String[]
Denetimli Serbestlik kapsamında yer alan yükümlüler, yarı yıl tatilinde okullarda boya ve tadilat işleri yaparak yükümlülüklerini yerine getiriyor.

Kanunlarca belirlenen şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen ceza ve tedbirlerin uygulandığı, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza ve infaz sistemi olan denetimli serbestlik büro hizmetlerinden faydalanan yükümlüler, belirlenen programlarda yükümlülüklerini yerine getiriyor.

Kırşehir'de programın uygulanması için belirlenmiş olan Erol Güngör İlkokulunda çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla yarıyıl tatili süresince okulun boya, tadilat ve temizlik işleri Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan hükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor.

Kırşehir'de ki program Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğulu, Kırşehir Cumhuriyet Savcısı Osman İsmailoğulları, Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Kırşehir İşkur İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın katılımıyla tamamlandı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz

Son Dakika! Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu HDP'den Dikkat Çeken Mustafa Sarıgül Açıklaması: Yüzüne Bile Bakmayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:17:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, Okulları Boyuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]