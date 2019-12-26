Deneyap Türkiye Projesi - Son Dakika
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Deneyap Türkiye Projesi

6 saat önce

Türkiye'de sadece 30 pilot ilde hayata geçirilecek, ilin en zeki çocuklarının 3 yıl boyunca eğitim alacağı "Deneyap Türkiye Projesi" ile ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

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Türkiye'de sadece 30 pilot ilde hayata geçirilecek, ilin en zeki çocuklarının 3 yıl boyunca eğitim alacağı "Deneyap Türkiye Projesi" ile ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tamil Miras Anadolu Lisesindeki Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuşan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanı ve Deneyap Türkiye İcra Kurulu Üyesi Çengelci, Deneyap Türkiye projesi ile geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için yola çıktıklarını belirtti.

Çengelci, proje kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında yapılan işbirliği protokolü yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Bu kapsamda milli teknoloji hamlesi ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayacak gençlerin yetiştirilecek. Öğrenci seçimi, müfredatlar, eğitmen seçimi, gerçekleştirilecek projeler gibi tüm süreçlerin titizlikle takip ediliyor. İlk etapta 12 ilde Deneyap teknoloji atölyelerini açtık. İkinci etapta ise 18 ilde atölyelerimiz açılacak. Bu iller arasında Afyonkarahisar'da bulunuyor. Geleceğin teknoloji yıldızları inşallah Afyonkarahisar'dan da yükselecek, parlayacak."

Çengelci, konuşmasının ardından toplantıya katılanların yönelttiği soruları cevapladı.

Deneyap Türkiye projesi seçme sınavı için 6 ocak'a kadar başvuru yapılabilecek, sınav ise 9 Şubat 2020'de yapılacak.

Toplantıya TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanı ve Deneyap Türkiye İcra Kurulu Üyesi Bekir Çengelci, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, il genelindeki okulların müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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