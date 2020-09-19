Denis Taşkesen İnegölspor'da

İnegölspor, 2.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'dan orta saha oyuncusu Denis Taşkesen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumluları Ali Şahin ile Mustafa Arıcı katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan Şahin, şunları söyledi: "Bir transferde daha beraberiz. Bilindiği gibi orta saha oyuncumuz Hacı Mustafa Karabulut ailevi sebeplerden dolayı takımımızdan ayrılmak istemişti. Bize kendisine zorluk çıkartmayarak gitmesine izin vermiştik. Dolayısıyla orta sahaya bir transfer ihtiyacı doğmuştu. Yönetim kurulu olarak birçok oyuncu ile görüşme yaptık ve takımımıza fayda sağlayacağına inandığımız için Sakaryaspor'dan Denis Taşkesen'i transfer ettik. Denis kardeşimiz inşallah takımımızın gücüne güç katacak. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de Denis kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Deniz Taşkesen ise "İnegölspor'a geldiğim için mutluyum. Burada çok iyi bir ortam var. Elimden gelen gayreti göstererek takımıma faydalı olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah güzel bir sezon geçiririz ve sezon sonu hedeflerimize ulaşırız. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."dedi. - BURSA