Deniz Baykal Mezarı Başında Anıldı

Güncel

(İSTANBUL)- Kemalist Aydınlanma Derneği, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı vefatının 2'nci yılında mezarı başında andı.

Kemalist Aydınlanma Derneği, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ı, vefatının ikinci yılında kabri başında andı. Ankara'da düzenlenen törene, Kemalist Aydınlanma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Baratalı ve Buket Müftüoğlu katılım sağladı. Anma töreninde ayrıca, Baykal'ın kabri başına çelenk bırakıldı.

"Saygı ve minnetle anıyoruz"

Kemalist Aydınlanma Derneği'nin sosyal medya hesabından anmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi İkinci Kurucu Başkanı ve CHP Genel Başkanlığı yapmış Sayın Deniz Baykal'ı ikinci ölüm yılında Ankara Devlet Mezarlığı'nda andık. Sayın Deniz Baykal'ı bir kez daha özlem ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.