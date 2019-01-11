Deniz Çakır, İfade Vermek Üzere Adliyede
1 saat önce
Başörtülü kadınlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.
Başörtülü kadınlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul'daki bir AVM'deki restoranda oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Çakır'ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi. İfade vermek üzere adliyeye gelen Çakır'ın görüntülenmemesi için yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Adliyede görevli basın mensuplarının önceden girebildikleri koridorlara girmesine izin verilmedi. Basın mensupları Çakır'ın ifade vereceği koridordan bariyer çekilerek uzaklaştırıldı.
Bir süre avukatıyla savcılık kaleminde dosya inceleyen Çakır'ın burada kahve içtiği görüldü. Yaklaşık yarım saat avukatıyla dosya inceleyen Çakır, daha sonra ifadesi alınmak üzere savcılık odasına alındı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:47 Kaynak: İHA
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