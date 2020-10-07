'Deniz dibindeki hayalet ağlar, ekosistemi çökertiyor' - Son Dakika

'Deniz dibindeki hayalet ağlar, ekosistemi çökertiyor'

07.10.2020 07:58
'Deniz dibindeki hayalet ağlar, ekosistemi çökertiyor', System.String[]

'Deniz dibindeki hayalet ağlar, ekosistemi çökertiyor'ANTALYA'nın dünyaca ünlü falezlerinin dibinde biriken hayalet ağlar, deniz canlıları için büyük tehlikeye yol açıyor.

'Deniz dibindeki hayalet ağlar, ekosistemi çökertiyor'

ANTALYA'nın dünyaca ünlü falezlerinin dibinde biriken hayalet ağlar, deniz canlıları için büyük tehlikeye yol açıyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çürüyene kadar ava devam eden bu ağların ekosistemi çökerttiğini söyledi.Balıkçıların denize av için attıkları metrelerce uzunluktaki ağlar, ağın toplanması sırasında kayalıklara takılması, başka gemi ya da teknelerin motor pervanelerinin kesmesiyle deniz dibine düşüyor. Düşen ağı geri alması mümkün olmayan balıkçılar ise ağı orada bırakmak zorunda kalıyor. Zamanla deniz dibinde yosun tutan bu ağlar, doğal yaşamı tehdit ediyor.Ağ, deniz dibinde kaldığı süre boyunca 'av yapmaya' devam ediyor. Ağa giren balık, yengeç başta olmak üzere deniz canlıları bir süre sonra ölüyor. Ölen balıkları yemek için gelen diğer balıklar da ağın içinde kalıyor. Bu ağlar 'hayalet ağ' olarak anılıyor.

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin dip kısmında bu türden hayalet ağların olduğunu tespit eden AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış yaparak hayalet ağları yerinde görüntüledi. Ağların uzunluğunu deniz dibinde görüntüleyen Prof. Dr. Gökoğlu, toplatılması için çalışma başlattı. Gökoğlu, "Bu ağlar ekosistemi çökertiyor. Ağ çürüyene kadar av yapmaya devam ediyor. Uzun süre kaldıkları için de tortu birikiyor. Bazen ıstakoz, yengeç, balıkla karşılaşıyoruz. Biz dalış yaptığımızda bu türden ağları, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu olarak toplayıp imha ediyoruz" dedi.


'Deniz dibindeki hayalet ağlar, ekosistemi çökertiyor'
'Deniz dibindeki hayalet ağlar, ekosistemi çökertiyor'
'Deniz dibindeki hayalet ağlar, ekosistemi çökertiyor'

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Gökoğlu, Antalya, Hayalet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Deniz dibindeki hayalet ağlar, ekosistemi çökertiyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

2020 Nobel Kimya Ödülü, DNA kurgulama yönetimini geliştiren 2 bilim insanına verildi Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile "yaramazlık" bahanesine sığındı Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı
Son Dakika! MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar'ın mallarına el konuldu Son Dakika! MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar'ın mallarına el konuldu         
13:58
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Azerbaycan vatandaşının Türk bayrağı hassasiyeti sosyal medyada viral oldu Azerbaycan vatandaşının Türk bayrağı hassasiyeti sosyal medyada viral oldu         
12:09
Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi         
11:36
Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor         
11:14
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış         
09:57
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı         
09:28
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Gıdada büyük oyun: Peynire bitkisel yağ, yoğurda kıvam için nişasta katıyorlar Gıdada büyük oyun: Peynire bitkisel yağ, yoğurda kıvam için nişasta katıyorlar         
08:22
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi         
18:31
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü?         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 14:34:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Deniz dibindeki hayalet ağlar, ekosistemi çökertiyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei