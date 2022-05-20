Deniz Kuvvetleri'nden 17 limanda 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika
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Deniz Kuvvetleri'nden 17 limanda 19 Mayıs kutlaması

20.05.2022 22:23
Deniz Kuvvetleri'nden 17 limanda 19 Mayıs kutlaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri'ne ait yüzer unsurlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 17 limanı ziyaret etti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri'ne ait yüzer unsurlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 17 limanı ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yüzer unsurlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nümasebetiyle dün kutlama gerçekleştirdi. Düzenlenen kutlamada aralarında İzmir, Samsun ve İstanbul'da bulunan toplam 17 liman ziyareti gerçekleştirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı yüzer unsurlar 17 liman ziyareti icra etti. Gemilerimizde gün batımında Bayrak Töreni ile birlikte İstiklal Marşı okundu" notu eklendi.


Deniz Kuvvetleri'nden 17 limanda 19 Mayıs kutlaması
Deniz Kuvvetleri'nden 17 limanda 19 Mayıs kutlaması
Deniz Kuvvetleri'nden 17 limanda 19 Mayıs kutlaması
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Milli, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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