Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı
14.11.2020 21:14
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. Yeni programın konuklarından olan şarkıcı Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksin' şarkısını yorumladı. Ancak Deniz Seki'nin bu yorumu sosyal medya beğenilmedi.
9 yıl önce silahlı saldırı sonrası ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses, Star TV ekranlarında İbo Show ile izleyicisiyle buluştu. Kutsi, Deniz Seki, Sibel Can, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olduğu İbo Show merakla bekleniyordu.
Şarkıcı Deniz Seki'nin Ahmet Kaya'nın şarkısı 'Nereden Bileceksiniz'i seslendirdi. Deniz Seki, bu yorum sonrasında sosyal medyada çok konuşuldu.
"TAHAMMÜL EDEMİYORUM"
Sosyal medya kullanıcılarının Deniz Seki'nin yorumunu beğenmediği birçok mesaj paylaştı. Kimi kullanıcı "Deniz Seki, bir daha lütfen Ahmet Kaya'nın parçalarını seslendirme! Adam mezarında ters dönmüştür", "Deniz Seki gidince haber verin, tahammül edemiyorum" gibi yorumlar yapıldı.
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