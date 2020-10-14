Denizciler "sanal gerçeklikle" eğitiliyor - Son Dakika

Denizciler "sanal gerçeklikle" eğitiliyor

14.10.2020 10:59
Denizciler

İzmir'de bir teknoloji firmasının geliştirdiği yazılım teknolojisi, denizcilik sektöründeki eğitimlerin VR gözlük kullanarak sanal ortamda sunulmasına olanak veriyor.

İzmir'de bir teknoloji firmasının geliştirdiği yazılım teknolojisi, denizcilik sektöründeki eğitimlerin VR gözlük kullanarak sanal ortamda sunulmasına olanak veriyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesindeki İzmir Teknopark'ta faaliyet gösteren MTR Bilişim Eğitim ve Danışmanlık firması, online denizcilik eğitimleri üzerine hizmet sunuyor.

Denizcilik firmalarına kurumsal akademi konusunda destek sağlayan şirket, firmaların ihtiyaçlarına göre teknoloji de geliştiriyor.

Firmanın kurucu ortaklarından Özgür Alemdağ, AA muhabirine, salgın nedeniyle online etkinliklerin arttığını belirtti.

Uzaktan eğitimin ilgi gördüğü bu dönemde yeni teknolojileri hayata geçirdiklerini anlatan Alemdağ, şunları kaydetti:

"KOSGEB desteğiyle hayata geçirdiğimiz VR tabanlı operasyon eğitimlerimiz bunlardan biri. Özel geliştirdiğimiz bu yazılımda ciddi bir simülasyon teknolojisi var. Öğrenciler ve gemi adamları gemi üzerinde yapmak zorunda oldukları bazı küçük operasyonları bu gözlüğü takarak yapabiliyor. Herhangi şekilde büyük simülasyon maliyetlerine katlanmadan geminin üstündeymiş gibi eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Bu da beceri geliştirilmesinde çok etkin bir yöntem."

Gemi üzerindeki demirleme, acil müdahale gibi işlemleri sanal ortama taşıdıklarını, müşterinin talebine göre alternatif senaryoları da uyarlayabildiklerini vurgulayan Alemdağ, uygulamanın maliyetinin alternatiflerine göre çok daha uygun olduğunu kaydetti.

KOSGEB'e teşekkür

Türkiye'de denizcilik anlamında online eğitim veren bir kuruluş olduklarına değinen Alemdağ, "Biz bu projeye başladığımızda özellikle yazılım, bilgisayar ve gözlük tarafında ciddi bir başlangıç maliyetiyle karşılaştık. Proje haline getirdikten sonra bunu gemi üzerindeki kritik operasyonları bir şekilde VR tabanlı eğitim simülasyonuna çevirdik. KOSGEB'e başvurduk ve onlardan olumlu dönüş aldık. Bu sayede bir çok yazılımı ekipman maliyetini hatta personel desteğini alarak projemizi tamamladık. Şimdi bunu uluslararası bir ürün olarak piyasaya sunduk." diye konuştu.

"Devlerle yarışıyoruz"

Alemdağ, Türkiye'de halen 35'in üzerinde firmaya hizmet verdiklerini, önümüzdeki yıllarda yurt dışında da öne çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

Halen Almanya ve Yunanistan'daki firmalarla da çalıştıklarını anımsatan Alemdağ, "Yunanistan'da bir eğitim merkezinde kurulu sistemimiz var. Hedefimiz içerik ve inovatif teknolojiler tarafında dünyada ism anılan firmalar arasına girmek. Yaptığımız işler ses getiriyor. Devlerle yarışıyoruz ve o devlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Denizcilik, İzmir, Gemi, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Denizciler 'sanal gerçeklikle' eğitiliyor - Son Dakika

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