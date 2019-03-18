Son Dakika Haberleri: Denizcilik Müzesi'nde, Çanakkale Zaferi'ne Özel Oda Açıldı

Denizcilik Müzesi'nde, Çanakkale Zaferi'ne Özel Oda Açıldı

1 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denizciliği Tanıtma Sevdirme ve Yaygınlaştırma Merkezi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kapsamında özel düzenleme yapılıp, Çanakkale Savaşları Odası eklendi.

Denizcilik Müzesi'nde, Çanakkale Zaferi'ne Özel Oda Açıldı, System.String[]
İZMİR'in Foça ilçesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denizciliği Tanıtma Sevdirme ve Yaygınlaştırma Merkezi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kapsamında özel düzenleme yapılıp, Çanakkale Savaşları Odası eklendi.

Foça Aşıklar Caddesi'ndeki halk arasında 'Denizcilik Müzesi' olarak bilinen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denizciliği Tanıtma Sevdirme ve Yaygınlaştırma Merkezi'nde denizcilikte kullanılan malzemeler birlikte oluşturulan 'İç Güvenlik Harekatları' ve 'Kıbrıs Barış Harekatı' bölümlerine 'Çanakkale Savaşları Odası' eklendi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kapsamında açılan bu yeni bölümde, Çanakkale Savaşları'nı anlatan görseller, tarihi fotoğraflar, bazı ressamlara ait tablolar ve Çanakkale Deniz Savaşı'na katılan tarihi gemilerin maketlerine yer verildi. Foça'yı ziyarete gelenlerin yürüyüş güzergahında yer aldığı için her gün onlarca vatandaşın gezdiği merkez, pazartesi dışında ücretsiz olarak 09.00 - 17.00 saatleri arasında gezilebilecek. Ayrıca Foça, Menemen, Aliağa ve yakın yerleşim birimlerinin milli eğitim müdürlükleri ve yerel yönetimleriyle iş birliği yapılarak sağlanan servis araçları desteğiyle aylık programlarla yüzlerce öğrenciye ziyaret olanağı da sağlanan merkezde, askeri okullarda öğrenim görerek subay, astsubay olmak isteyen öğrencilere koşullar ve başvuru konularında yardımcı da olunuyor. Yorulan ziyaretçi ve öğrenciler için bahçede oluşturulan bölümde dinlenme olanağı sağlanırken, müze yararına uygun fiyatlarla mevsime uygun sıcak soğuk içecek satışı da yapılıyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:40 Kaynak: DHA

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