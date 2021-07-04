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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı

04.07.2021 09:53

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı Kartal Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutladı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutladı. Dragos'ta yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde kürek ve kano yarışları düzenlendi.

Kartal Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinliklere katılarak coşkuya ortak oldu. Bando takımının verdiği konser eşliğinde kürek, kano ve yelken yarışları yapıldı. Kartal'da, her yaştan vatandaşın su sporları yapabilmesine olanak tanıyan, yüzme, yelken ve kano başta olmak üzere birçok su sporları branşlarında vatandaşlara hizmet veren Dragos Su Sporları Merkezi'nde yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında su altına dalan dalgıçlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini su altından çıkarıp Başkan Gökhan Yüksel'e takdim etti.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın öneminden bahseden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıl hem şartların iyileşmesiyle hem de denizlerin kıymetini daha iyi anladığımız bir süreci Belediye Başkanından en küçük yaştaki sporcusuna kadar her birinin daha dikkat ettiği, denizlerimize gözümüz gibi baktığımız bir süreçten sonra daha yoğun aktivitelerle su sporları merkezimizde olacağız. Bunun iki aşaması var. Denizcilik bayramının önemiyle ilgili detayları biz anlayamaz, öğrenemezsek, öğretemezsek hem bağımsızlığın kıymetini aktaramayız, hem de denizlerimizin ne kadar özel ve özgür olduğunu anlayamayız ve müsilajlarla uğraşırız. Dolayısıyla burada yetişecek olan küçük kardeşlerim, sporcular ve değerli Kartallı komşularım, denizcilik bayramının önemini, hangi tarihsel süreçten gelindiğini ve Kabotaj Bayramının önemini, kapitülasyonların kaldırılmasının hangi aşamalarla gerçekleştiğini özümsemek zorunda. Tarihten ders çıkarmak ve üstümüze düşen ödevleri anlamamız ve öğrenmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasının ardında sporculara madalyalarını takdim etti.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Kartal Belediyesi, Denizcilik, 1 Temmuz, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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