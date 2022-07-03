DENİZDE KAYBOLAN RESUL'U ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

DENİZDE KAYBOLAN RESUL'U ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

03.07.2022 23:29

Ordu'da girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Resul Akkaya (23) için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında dalgıç ekibi, sert dalgalar nedeniyle suda ilerlemekte güçlük çekti.

Ordu'da girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Resul Akkaya (23) için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında dalgıç ekibi, sert dalgalar nedeniyle suda ilerlemekte güçlük çekti. Olayı duyarak kıyıya gelen gencin yakınları, arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip etti. Bot ve drone ile su yüzeyi taranan bölgede, gencin izine rastlanılmadı. Ara verilen arama çalışmalarının, yarın sabah saatlerinde yeniden başlatılacağı belirtildi.

'ÇOK HIZLI ŞEKİLDE SU ÇEKTİ'

O anları anlatan görgü tanığı Yahya Akçiçek, akıntının hızlı bir şekilde genci sürüklediğini söyledi. Akçicek ?Olay gözümüzün önünde gerçekleşti. Çocuk suya girdi. Çaprazlama olarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çok hızlı bir şekilde su çekti onu oraya kadar. Dalgaların arkasında baya bir mücadele etti. Biz buradan cankurtaranlara işaret ettik. Cankurtaranlar koşarak geldiler. Gösterdik, çocuk orada dedik ama denize giren cankurtaranların hepsini su diğer tarafa çekti. Cankurtaranlar çocukla farklı yönlere gittiler. Bütün herkes sağ tarafa gidiyordu? dedi.

YORUMLAR
500
İsmail Demir: Donanmanın 2'nci büyük gemisi Derya'nın 2023'te envantere girmesi için çalışıyoruz İsmail Demir: Donanmanın 2'nci büyük gemisi Derya'nın 2023'te envantere girmesi için çalışıyoruz GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtına GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtına
Kaynak: DHA

Ordu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZDE KAYBOLAN RESUL'U ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 23:39:42. #1.13#
SON DAKİKA: DENİZDE KAYBOLAN RESUL'U ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement