DENİZDE KAYBOLAN RESUL'U ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Ordu'da girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Resul Akkaya (23) için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında dalgıç ekibi, sert dalgalar nedeniyle suda ilerlemekte güçlük çekti. Olayı duyarak kıyıya gelen gencin yakınları, arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip etti. Bot ve drone ile su yüzeyi taranan bölgede, gencin izine rastlanılmadı. Ara verilen arama çalışmalarının, yarın sabah saatlerinde yeniden başlatılacağı belirtildi.

'ÇOK HIZLI ŞEKİLDE SU ÇEKTİ'

O anları anlatan görgü tanığı Yahya Akçiçek, akıntının hızlı bir şekilde genci sürüklediğini söyledi. Akçicek ?Olay gözümüzün önünde gerçekleşti. Çocuk suya girdi. Çaprazlama olarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çok hızlı bir şekilde su çekti onu oraya kadar. Dalgaların arkasında baya bir mücadele etti. Biz buradan cankurtaranlara işaret ettik. Cankurtaranlar koşarak geldiler. Gösterdik, çocuk orada dedik ama denize giren cankurtaranların hepsini su diğer tarafa çekti. Cankurtaranlar çocukla farklı yönlere gittiler. Bütün herkes sağ tarafa gidiyordu? dedi.