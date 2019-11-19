Son Dakika Haberleri: Denize düşen kediyi AKUT kurtardı
Son Dakika Güncel Denize düşen kediyi AKUT kurtardı - Son Dakika

Denize düşen kediyi AKUT kurtardı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize düşen yavru kediyi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.

Denize düşen kediyi AKUT kurtardı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize düşen yavru kediyi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Limanı'nda bir kedinin denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu AKUT'a bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, botla denize açıldı.

Dalgıç kıyafetleriyle denize giren ekipler, kediyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftlik Bank'ın mağdurları, Ukrayna'da olduğu ortaya çıkan Tosuncuk Mehmet'in peşine düştü
2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama: İntihardır, şizofrenik belirtileri vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:36:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denize düşen kediyi AKUT kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]