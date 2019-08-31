Son Dakika Haberleri: Denize giren kişi boğuldu
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Denize giren kişi boğuldu

3 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden akrabalarıyla Kefken Pembe Kayalar mevkisinde denize giren Mehmet Sağlam (50), dalgalara kapılarak kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu baygın halde denizden çıkarılan Sağlam kurtarılamadı.

Sağlam'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sakarya, Kandıra, Kocaeli, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:46 Kaynak: AA
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