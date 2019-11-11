Son Dakika Haberleri: Denize kıyısı olmayan kentte, balık tutmak için yarıştılar
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Denize kıyısı olmayan kentte, balık tutmak için yarıştılar

6 saat önce

OSMANİYE Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nce (OSABDER) 'Tatlı Su Balık Avı Turnuvası' düzenlendi.

Denize kıyısı olmayan kentte, balık tutmak için yarıştılar, System.String[]
OSMANİYE Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nce (OSABDER) 'Tatlı Su Balık Avı Turnuvası' düzenlendi. 85 yarışmacının katıldığı turnuvada dereceye girenler olta setiyle ödüllendirildi.

Merkeze bağlı Kumarlı köyünden geçen Ceyhan Nehri kıyısında organize edilen turnuva, yaklaşık 85 yarışmacının olta atmasıyla başladı. Dernek Başkanı Su Ürünleri Mühendisi Ozan Polat, Osmaniye'de turnuvanın bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, "Dereceye giren yarışmacılara ödül olarak olta setleri dağıttık. Birinci, ikinci ve üçüncü 'en büyük balık' ödülü ve kadın yarışmacı kategorileri ile çocuk yarışmacılarımıza ödüller verdik. Bu anlamda bizlere destek olan sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu tip organizasyonlar yapılırken birçok emek veren arkadaşlarımız var. Katılım oldukça yüksekti. Yarışmayı bu yıl 'Atatürk'ü Anma' turnuvası olarak gerçekleştirdik. İnsanların aileleri ile birlikte gelip güzel vakit geçirebilecekleri bir etkinlik planladık. Gayet de güzel oldu. Yarışmacı aileler oldukça memnun kaldılar" dedi.Turnuvaya katılan yarışmacılar da organizasyonun kendilerine keyif verdiğini, tuttukları balıkları tekrar nehre bırakarak doğaya zarar vermemeyi hedeflediklerini kaydetti.


- Osmaniye
Balıkçılık, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
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