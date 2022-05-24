Denizin ortasında kaçacak delik aradılar - Son Dakika
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Denizin ortasında kaçacak delik aradılar

24.05.2022 15:14
Denizin ortasında kaçacak delik aradılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde izinsiz midye toplayan şahıslara hem karadan, hem de denizden operasyon düzenlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde izinsiz midye toplayan şahıslara hem karadan, hem de denizden operasyon düzenlendi. Polisi karşılarında görünce kaçacak delik arayan şahısların o anları an be an görüntülendi. Şahıslar kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Ömer Türkçakal Bulvarı Kuş Cenneti mevkiinde yasak kum midyesi avcılığı yapan şahısların olduğunun tespiti üzerine; Kocaeli Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı Kurbağa Adamlar ve polis botu ile bölgeye operasyon düzenlendi.

Polisi karşılarında görünce suda kaçacak delik aradılar

Dalgıç kıyafetleri ile midye toplayan S.C., M.P., M.D., M.P. ve E.Y. polisi karşılarında görünce suyun içinde kaçacak delik aradı. O anlar ise İHA kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Denizin içinde polis botunu görünce suyun içinde koşarak kaçmaya çalışan şahısları, karadan desteğe gelen Deniz Polisi'ne bağlı ekipler kıskıvrak yakaladı. Şahıslara 1380 Su Ürünleri Kanununa muhalefetten idari işlem yapılırken, toplanan midyeler yaşam alanına geri bırakıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Emniyeti, Kocaeli, Liman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizin ortasında kaçacak delik aradılar - Son Dakika


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