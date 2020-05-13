DENİZLİ Çocuklar parklara akın etti - Son Dakika

Çocuklar parklara akın etti

DENİZLİ'de sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş arası çocuklar, parklara akın etti. Uzun süredir evlerinden çıkamayan çocuklar, oyunlar oynayıp dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Koronavirüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklar, bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi. Denizli'de 4 Nisan'dan bu yana evlerinden çıkamayan çocuklar, parklara akın etti. Uzun bir aranın ardından maske takıp parkların yolunu tutan çocuklar, dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bazı çocuklar bisiklet kullandı, bazıları ise parklarda, bazıları da eğlence alanlarında oyunlar oynadı. Aileler, bebeklerini ve çocuklarını yanlarına alıp yürüyüş yaptı. Parktaki çocuklardan 12 yaşındaki Tunahan Eskikurt, evden dışarıya çıktığı için sevinçli olduğunu belirtip, "Yaklaşık 2 ay sonra dışarı çıkmak çok güzel. Bisikletimle hemen parka geldim. Bugün arkadaşlarımla sosyal mesafeye dikkat ederek top oynayacağız. Çok mutluyum, dışarı çıkmayı çok özlemişim. Ayrıca, okulumu ve okul arkadaşlarımı da çok özledim" dedi. Annesiyle birlikte parka gelen 6 yaşındaki Salih Enes Dikmen ise, akülü arabasına binebildiği için mutlu olduğunu söyledi. 7 yaşındaki oğluna bisiklet kullanmayı öğreten Ramazan Kuş ise, "Oğlumla bugün parka çıktık. Çocukların dışarıya çıkabilmesi çok iyi oldu. Güneşi, temiz havayı özlemişlerdi. Bugün gönüllerince eğlenecekler" diye konuştu.