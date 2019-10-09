Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem
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Denizli'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:53 Kaynak: İHA
Denizli'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Baklankuyucak merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi. - DENİZLİ
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