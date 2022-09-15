Denizli'de 7 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz, Serinhisar ve Tavas ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 7 şüphelinin yerini tespit etti.
Şüpheliler, bulundukları adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakaladı.
S.D. (40), M.D. (43), G.D. (43), A.İ.Y. (44), H.G. (32), İ.B. (50) ve Ö.B. (46) jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika