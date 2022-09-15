Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

15.09.2022 14:53
Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

Denizli'de 7 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de 7 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz, Serinhisar ve Tavas ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 7 şüphelinin yerini tespit etti.

Şüpheliler, bulundukları adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakaladı.

S.D. (40), M.D. (43), G.D. (43), A.İ.Y. (44), H.G. (32), İ.B. (50) ve Ö.B. (46) jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Denizli, Honaz, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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