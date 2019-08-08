Denizli'de emekliler bayram ikramiyelerini almaya başladı

Denizli'de binlerce emeklinin yüzünü güldüren ve bu yılın ikinci bayram hediyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri banka hesaplarına yattı.

Denizli'de binlerce emeklinin yüzünü güldüren ve bu yılın ikinci bayram hediyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri banka hesaplarına yattı. Emekli vatandaşlar aldıkları ikramiyeler ile çoğunlukta kurban alacaklarını belirttiler.



Kentte yaşayan emekli vatandaşlar Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerini almaya başladılar. İlk gün SSK emeklileri yatırılan ikramiyeleri almak için sabahın erken saatlerinde Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile banka şubelerinin yolunu tuttu. PTT içinde ve bankamatiklerinde sıra bekleyen vatandaşlar alacakları ikramiyeden memnun olduklarını dile getirdi. Bu yıl bayram hediyesi olarak ikincisi yatırılan ve bin lira tutarında olan ikramiyelerle çoğu emekli kurbanlık alacağını ifade etti.



Emekli maaşı dışında bayram öncesi yatırılan ikramiyeler hakkında Ramazan Erdoğmuş ve Feden Şahin, devletin bu uygulamasını olumlu bulduklarını ve kurbanlık ihtiyaçlarını karşılayacaklarını dile getirdi.



Emekli ikramiyesinin miktarını az bulan Mehmet Acur isimli vatandaş ise "Maaş yetmiyor. Bu ikramiyeyi alalı ikinci sene oluyor. Kurbanlık alacağız. Çoluk çocukla ve eş dostla oturup yiyeceğiz. Böyle olursa memnunuz ama bu da az" diye konuştu. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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