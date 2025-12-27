Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
27.12.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de boşandığı eski eşinin sokak ortasında boğazını keserek öldürülen, erkek arkadaşının ise şah damarını kesen eski koca hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. Cinayetin güvenlik kamerası kayıtlarının izlendiği ilk duruşmada, zanlı kafasını öne eğerek görüntüleri izlemedi.

Denizli'de 4 yıl önce boşandığı eski eşinin sokak ortasında boğazını keserek öldürülen, erkek arkadaşının ise şah damarını keserek ağır yaralayan eski kocanın yargılamasına Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada sanık M.K, müşteki Hüseyin Ç., öldürülen Hatice Ünlü'nün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ESKİ EŞİNİ SUÇLADI

Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebinde bulunduğu sanık M.K, yaklaşık 1,5 saat süren bir savunma yaptı. Eski eşi Hatice Ünlü ile sorunlar yaşadıkları için boşandıklarını, çocuklar nedeniyle iletişim kurmaya devam ettiklerini, sık sık tartışmalar yaşadıklarını anlattı. Eski eşini çocuklara kötü muamele yapmakla suçlayan sanık, cinayetten bir gün önce çocuğuna yönelik hareketler nedeniyle büyük bir öfke yaşadığını uzun uzun anlattı. Ancak cinayet anını kısa geçti, olay sırasında Ünlü'nün kendisine saldırdığını ileri sürdü.

Eski eşinin sokakta boğazını cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

OLAYIN TANIĞI ERKEK ARKADAŞI VAHŞETİ ANLATTI

Olayda ağır yaralanan Hüseyin Ç. ise ifadesinde cinayet günü sanığın elinde bıçakla koşarak kendilerine doğru geldiğini ve herhangi bir konuşma olmadan doğrudan Hatice Ünlü'ye saldırdığını anlattı. Bu sırada kendisine de saldırdığını, yardım istemek için olay yerinden bir miktar uzaklaştığını, bu sırada sanığın Ünlü'ye yönelik saldırısının dozunu artırdığını kaydetti. Sanık M.K'nin Hatice Ünlü'yü yerde sürüklediğini, saçlarından tutarak başını geriye çektiğini ve boğazını keserek öldürdüğünü söyledi. Daha sonra kendisini kovaladığını, bu kovalamanın olay yerindeki bir aracın etrafında 3-4 tur sürdüğünü belirtti.

Sanık avukatları, ölen Hatice Ünlü'nün çocuklarına yönelik davranışları ve eski eşi ile ilgili problemleri bakımından tanık dinlenmesi talebinde bulundu.

CİNAYET ANI İZLETİLDİ, VİDEOYA BAKAMADI

Cumhuriyet Savcılığı ise 'Canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme' yönlerinden sanıktan ek savunma talep edilmesini talep etti. Daha sonra cinayeti kayda alan güvenlik kamerası kayıtları duruşma salonunda izlendi. Duruşmayı takip eden katılımcıların bir kısmı olay görüntülerine bakamadı. Sanığın da olay anına ilişkin görüntülerin izlendiği sırada kafasını öne eğerek beklediği gözlendi.

Mahkeme heyeti ara kararında duruşmayı 14 Nisan tarihine erteledi. Ayrıca tanık dinlenmesi talebinin reddine, sanık ve maktulün ortak çocuklarının uygun şartlarda dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eski eşinin sokakta boğazını cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

NE OLMUŞTU?

Denizli'de 12 Nisan 2025 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi üzerinde yaşanan olayda 42 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Ünlü, boşandığı eşi M.K (42) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Genç kadının yanında bulunan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüseyin Ç. (42) de saldırganın hedefi olmuş ve ağır yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, 3-sayfa, Denizli, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    tam idamlik 26 7 Yanıtla
  • Mert kursun Mert kursun :
    videoyu izleyemediyse vicdan azabından 5 yıl yatar çıkar adaletimiz kendini tecelli etti 21 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Sıkıntı olmaz o insan için 3,4 Seneye bir Af daha çıkar,elini kolunu sallayarak çıkar. 11 0 Yanıtla
  • a419021Z a419021Z:
    kısasa kısas. 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bizimkiler kafa kesmeyi kimlerden øgrendiler acaba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı İlk itiraz sektörün içinden geldi Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi
Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Şanlıurfa artık dünyanın önem verdiği bir destinasyon haline gelmeye başladı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Şanlıurfa artık dünyanın önem verdiği bir destinasyon haline gelmeye başladı
Misafirlikte 3 aylık bebeğinin canına kıyan anneyle ilgili yeni gelişme Misafirlikte 3 aylık bebeğinin canına kıyan anneyle ilgili yeni gelişme
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi Üzerindeki yazılar incelenecek Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek
Bakan duyurdu Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Suriye’de bir camide patlama Çok sayıda ölü ve yaralı var Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Operasyon artık an meselesi Sadece 5 gün kaldı ama SDG’den bir adım yok Operasyon artık an meselesi! Sadece 5 gün kaldı ama SDG'den bir adım yok

12:11
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
11:00
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
10:53
Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
10:39
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:26
Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani’nin oğlundan yürek yakan türkü
Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani'nin oğlundan yürek yakan türkü
09:31
Türkiye’nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
08:30
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek Para transferinde yeni dönem
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem
08:18
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2025 12:55:16. #7.11#
SON DAKİKA: Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.