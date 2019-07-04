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Denizli'de eski karakol binası sanat merkezi oldu

53 dakika önce

Denizli'nin Babadağ ilçesinde atıl vaziyette bulunan 70 yıllık jandarma karakol binası, belediye tarafından restore edilerek sanat merkezine dönüştürüldü.

Denizli'de eski karakol binası sanat merkezi oldu, System.String[]
Denizli'nin Babadağ ilçesinde atıl vaziyette bulunan 70 yıllık jandarma karakol binası, belediye tarafından restore edilerek sanat merkezine dönüştürüldü.
Gazi Mahallesi'nde 1949 yılında inşa edilen iki katlı binadaki jandarma karakolu, burada 46 yıl hizmet verdikten sonra yeni binaya taşındı.
İlçe merkezinde 24 yıldır atıl durumda olan bina, Babadağ Belediyesi tarafından restore edilerek sanat merkezi haline getirildi.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede gençlerin sosyal aktivitede bulunabilecekleri bir mekana ihtiyaç olduğunu, atıl vaziyetteki eski karakol binasının bunun için uygun olacağını düşündüklerini ifade etti.
Göreve gelir gelmez burası ile ilgili çalışmalara başladıkları dile getiren Atlı, şu bilgileri aktardı:
"Mülkiyeti belediyemize ait tarihi yapıyı restore edip Babadağ Sanat Merkezi olarak ilçeye kazandırdık. İki katlı binanın alt katını ilçede eğitim gören öğrencilerimiz için kafeterya olarak düzenledik. Üst katında ise saz, gitar, piyano ve tiyatro kurslarının verileceği bir alan hazırladık. Binada daha önce nezarethane olarak kullanılan bölüme şark köşesi kurduk. Eylül ayında kursiyerlerimiz kayıt yaptırıp ücretsiz olarak açılan kurslardan yararlanabilecek."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:50 Kaynak: AA
Ali Atlı, Jandarma, Babadağ, Denizli, Kültür Sanat
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