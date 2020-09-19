Denizli'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

DENİZLİ'de düzenlenen törenle, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Valilik binası önünde tören düzenlendi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 11. Komando Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki ile gaziler ve yakınları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Vali Atik ve protokol üyeleri, törenin ardından, Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek gazi ve gazi yakınlarının gününü kutladı.Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, burada günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı. Helvacılar, gaziler olarak her daim göreve hazır olduklarını belirtti.