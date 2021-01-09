Denizli'de hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu suda kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

Yusuf Konar'ın (22) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, gece saatlerinde Alaattin Mahallesi'ndeki Alaattin Göleti'ne düştü.

Araçtaki Fatih Karagün, Ersin Karakaya ve Ali Kılıç (18) sudan kendi imkanlarıyla çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Yusuf Konar ve Mehmet Erkan'ın (22) sudan çıkamadığının belirtilmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Dalgıç ekiplerince ulaşılan hafif ticari araçta kayıp kişilerin bulunmadığı belirlendi.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışma sonucu Mehmet Erkan'ın cesedi araç yakınlarında tespit edildi

Yusuf Konar'ı arama çalışmasında bu kişiye ait cep telefonu da gölette bulundu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçlarının destek verdiği aramada, Yusuf Konar'ın cesedine, yaklaşık 17 saat sonra araç yakınlarında ulaşıldı.

Ekipler tarafından göletten çıkartılan cesetler, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağ çıkarılması umuduyla yaktıkları ateşin kenarında bekleyen ve arama çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen yakınları, cenazelerin çıkarılması sırasında fenalık geçirdi.

Sudan yüzerek çıkan ve Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Dün akşam saatlerinde eğlenmek için gölet kenarına gelen 5 arkadaşın gece yarısı su altında kalan eski yoldan araçla gölet kenarına geldikleri, aracın suya düşmesi üzerine arkada oturan Fatih Karagün, Ersin Karakaya ve Ali Kılıç (18) ile sürücü Yusuf Konar'ın sudan kendi imkanlarıyla çıktıkları, ancak Yusuf Konar'ın yardım isteyen Mehmet Erkan'ı kurtarmak için tekrar suya girdiği öğrenildi.