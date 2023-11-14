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Denizli'de İyilik Yapmak İçin Evine Aldığı Arkadaşını Öldüren Şahıs ile Arkadaşı 2 Saat Arayla Toprağa Verildi - Son Dakika

Denizli'de İyilik Yapmak İçin Evine Aldığı Arkadaşını Öldüren Şahıs ile Arkadaşı 2 Saat Arayla Toprağa Verildi

Denizli\'de İyilik Yapmak İçin Evine Aldığı Arkadaşını Öldüren Şahıs ile Arkadaşı 2 Saat Arayla Toprağa Verildi
14.11.2023 13:53

Denizli'de bir şahıs, iyilik yapmak için evine aldığı arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. Cinayeti sosyal medyada duyuran koca, evine aldığı arkadaşını yaşananlardan sorumlu tutuyordu. Hayatını kaybeden 3 kişi bugün defnedildi.

Denizli'de iyilik yapmak için evine aldığı arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden şahıs ile arkadaşı 2 saat arayla toprağa verildi.
Cinayeti aylar önce sosyal medyadan "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur" paylaşımıyla duyuran kocanın, evine aldığı yakın arkadaşını yaşananlardan sorumlu tuttuğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Yasak aşk iddiasıyla yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın detayları da ortaya çıktı. Düğünlerde müzisyenlik yapan Emin Ülker'in, yakın arkadaşı Yusuf Cavlak'tan bir süre önce borç aldığı ortaya çıktı. Yazın eşinden boşanan ve evsiz kalan Yusuf Cavlak'ı evinde konuk eden Emin Ülker, eşi ve arkadaşı arasında yakınlaşma olduğunu hissedince her ikisiyle de tartışma yaşadı. Yusuf Cavlak'ı evinden gönderen Emin Ülker, eşinin kendisinden şiddet gördüğü yönündeki şikayet üzerine evden uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.
İyilik yapmak için evine almıştı
Bir süredir evine gelemeyen Emin Ülker, kendisinin uzaklaştırılmasının ardından Yusuf Cavlak'ın eve geri gelmesi üzerine çılgına döndü. Geçtiğimiz 30 Eylül'de "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa herkese helal olsun. Eşim ve Yusuf Cavlak hariç" şeklinde paylaşım yapan ve ardından bu paylaşımı silen Emin Ülker, dün takip ettiği karısı ve arkadaşını evlerine girmek üzereyken pompalı tüfekle ateş ederek öldürüp ardından 2 sokak ileride intihar etti. 2 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde cinayeti işleyen Emin Ülker'in yaşananlardan arkadaşı Yusuf Cavlak'ı sorumlu tuttuğu ve yakın çevresine onu öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi.
Son yolculuklarına uğurlandılar
Ölen iki arkadaştan Emin Ülker ile Yusuf Cavlak'ın cenazesi, Çardak ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ne götürüldü. Söğütlü Mahalle Mezarlığı'nda Ülker'in saat 10.30'da, Cavlak'ın ise saat 12.30'da güvenlik gerekçesi nedeniyle 2 saat arayla gömüldü. Öte yandan Özlem Ülker'in cenazesi ise Çameli Gökçeyaka Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, İntihar, İyilik, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de İyilik Yapmak İçin Evine Aldığı Arkadaşını Öldüren Şahıs ile Arkadaşı 2 Saat Arayla Toprağa Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de İyilik Yapmak İçin Evine Aldığı Arkadaşını Öldüren Şahıs ile Arkadaşı 2 Saat Arayla Toprağa Verildi - Son Dakika
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