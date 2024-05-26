Hatay'da Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Hatay'da Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı

Hatay\'da Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'ın Antakya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte göle dönen caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlar su içerisinde adeta kayboldu. Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

26.05.2024 03:00
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Meteorolojini turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'ın Antakya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte göle dönen caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlar su içerisinde adeta kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hatay'da Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. İlçelerde bölge bölge etkili olan yağış, Antakya ilçesinde akşam saatlerinde kendini hissettirdi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı. Adeta su içinde kaybolan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı - Son Dakika
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