Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
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Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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13 ilde jandarma tarafından yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan Sibergöz-41 operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında "sahte klima ve tarım aleti satışı" ilanıyla dolandırıcılık yapanların da olduğu belirtilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz." ifadeleriyle duyurdu.

26.05.2024 08:21
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Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik "Sibergöz-41" operasyonları düzenlendi.

"SANAL DEVRİYELERİMİZ 7/24 GÖREVLERİNİN BAŞINDA"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 13 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 65 şüphelinin yakalandığını belirterek "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatan olduğu gibi Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Organize suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik Konya merkezli Adana, Mersin, Ağrı ve Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformu üzerinden irtibat kurdukları vatandaşları kendi oluşturdukları internet sitelerine yönlendirdikleri, internet siteleri üzerinden paylaşım ve beğeni gibi görevler vererek, bu görevler karşılığında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ve bu kazançları da kripto borsalarında aklamaya çalıştıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

"SAHTE KLİMA VE TARIM ALETİ İLANIYLA DOLANDIRDILAR"

Mersin merkezli Malatya ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda Organize suç örgütü kurarak çevrim içi yasa dışı bahis suçunu işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda ise yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 31 şüpheli yakalandı.

Malatya ve Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda sosyal medya platformu üzerinden "sahte klima ve tarım aleti satışı" ilanı vererek vatandaşları dolandıran ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli yakalandı.

Ayrıca operasyonlarda suçtan elde edildiği tespit edilen 5 adet lüks araç ile çok miktarda ziynet eşyası ile ele geçirilen 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, 4 bin 460 adet banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Jandarma, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Yasa varmı ? 1 0 Yanıtla

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