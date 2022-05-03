Denizli'de kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

03.05.2022 15:17
Denizli'de kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yaşar Koparanoğlu idaresindeki 35 E 4235 plakalı otomobil, Baklan Kavşağı'nda, Serkan Aydın'ın kullandığı 20 DB 731 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Muhammet Avcı, Ayşe Lina, Yiğit ve Tuğba Koparanoğlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.??????????????

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Otomobil, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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