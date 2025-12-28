Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı - Son Dakika
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

28.12.2025 10:15
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 ay süresince devam eden hırsızlık soruşturmasında 19 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık şebekesinin Türkiye genelinde birçok ilde hırsızlık yaptığı belirlendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri son 5 ay içinde Denizli ve çevre illerde fabrikalarda meydana gelen kasa hırsızlıkları ile ilgili başlattığı çalışmada İstanbul, Aydın, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu'da 19 kişiyi gözaltına aldı. 31 adreste yapılan aramada birçok dijital materyale de el konulurken, hırsızların yakalanmamak için kar maskesi taktıkları, kasaları ise olay yerinde spiral makinesi ile kestikleri öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya farklı illerde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında, son 5 yıl içerisinde 251 milyon TL hesap hareketi bulunan 67 şüphelinin yakalandıklarını ve bu organize suç örgütü üyelerinin işleyeceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesini engellediklerini belirtti. Yapılan operasyonlar kapsamında zanlıların 42'si tutuklanırken 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

OPERASYONU ALİ YERLİKAYA DUYURDU

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında son 5 ay içinde Denizli ve çevre illerde fabrikalarda meydana gelen kasa hırsızlıkları ile ilgili başlattığı çalışmada İstanbul, Aydın, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 31 ayrı adreste yapılan başarılı operasyonlar neticesinde 19 şüpheli şahsın kaçmasına fırsat verilmeden yakalanmaları sağlandı. Hırsızların yakalanmamak için kar maskesi taktıkları, kasaları ise olay yerinde spiral makinesi ile kestikleri öğrenildi. Toplamda yaklaşık 150 milyon çalan hırsızların suç örgütü kurdukları, Türkiye genelinde birçok ilde de hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büyük operasyon İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    bu ülkeye idam sart oldu 18 2 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Hırsızları mı idam edeceğiz? Ülke nüfusu üçte bir azalır:))) 5 1
  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Alice harikalar diyarında olmuş ülkemiz. Heryerde bir anarşi, huzursuzluk, fakirlik, bazı siyasetçilerin zenginliği, adaletsizlik. Ülkece uçuyoruz 3 0 Yanıtla
  • oğuz altuntaş oğuz altuntaş:
    haber başlığında yazım hatası var kase fareleri değil kasa fareleri olacak 2 0 Yanıtla
  • Hasan polat Hasan polat:
    ADLI KONTROL KALDIRILSIN KENDINIZI KONTROL EDEMIYORSUNUZ KI CEZAEVLERI BUNLARA OTEL GIBI ZATEN BIKTIK YASALARINIZDAN SIZDEN 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
