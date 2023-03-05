Çivril İHH Arama ve Kurtarma ekibi, yaptıkları arama sırasında Kaya'nın Akpınar Mahallesi'nde TOKİ ve Bayraktepe arasındaki dereye düştüğünü tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Çatlar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Ali Kaya'dan, 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de kayıp Alzheimer hastası derede ölü bulundu - Son Dakika

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