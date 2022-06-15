Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı

15.06.2022 20:06

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, öldürülen ve cesetleri su kuyusuna atıldığı belirlenen 2 gencin cenazesi toprağa verildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, öldürülen ve cesetleri su kuyusuna atıldığı belirlenen 2 gencin cenazesi toprağa verildi.

Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ile 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili ailelerinin 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası, Serinhisar ilçesindeki Develi Kuyusu mevkisinde bulunan su kuyusunda başlatılan arama çalışması, cesetlere ulaşılmasıyla sona erdi.

Cesedin birine saat 03.30, diğerine ise saat 05.30 sularında ulaşıldı.

Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri nezaretinde yürütüldü.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gençlerin cesetleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) morguna kaldırıldı.

7 kişi tutuklandı

Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 7'si emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan gençlerle telefonda son görüşmeyi yaptığı belirlenen M.A'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cinayeti itiraf etti

Şüphelilerden M.A'nın ifadesinde maktullerle aralarında alacak meselesi olduğunu, aralarında tartışmanın yaşandığını ve cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Detaylar ortaya çıktı

M.A'nın, 9 Haziran Perşembe günü akşam ormanlık alanda buluştuğu Yalçın ile Akköse'yi burada öldürdüğü, sonra cinayet mahallinden ayrıldığı, ertesi gün olay yerine gelerek başkasından aldığı otomobilin bagajına koyduğu cesetleri su kuyusuna attığı belirtildi.

Katil zanlısı M.A'nın otomobili bir akaryakıt istasyonunda temizledikten sonra sahibine teslim ettiği kaydedildi.

M.A'nın daha sonra 8 kişiyi yanına alıp bir minibüsle su kuyusunun bulunduğu yere gittiği, bu kişilerle araziden topladıkları taş ve toprakla su kuyusunu doldurduğu da ileri sürüldü.

Cenazeler toprağa verildi

Gençlerden Akköse'nin cenazesi PAÜ Hastanesi morgundan aile yakınları tarafından alınarak Serinhisar ilçesi Merkez Camisi'ne, İsmail Yalçın'ın naaşı ise Acıpayam ilçesindeki Dedebağ Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

Hasan Akköse'nin tabutu üzerine en son taktığı atkı, konuldu.

Gençlerin cenazeleri, kılınan namazların ardından mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.

Valilikten açıklama

Denizli Valiliğinden, cinayetin detayları konusunda açıklama yapıldı.

Açıklamada, olaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 7'sinin "Birden fazla kişi ile kasten adam öldürme" suçundan adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Şüphelilerin sorgulamalarında, kayıp 2 genci öldürdükleri ve cansız bedenlerini Serinhisar Ovacık mevkisindeki arazide bulunan yaklaşık 24 metre derinliğindeki boş su kuyusuna yakarak attıkları, kuyunun bir kısmını kendi imkanları ile doldurduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Zanlıların birden fazla suç kaydının olduğu da bildirildi.

Olay

Acıpayam'da 9 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan 2 gençle ilgili arama çalışması başlatılmıştı.

Gençlerin kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesi üzerine bu bölgedeki ormanlık alanda arama çalışmaları yoğunlaştırılmıştı.

Terkedilmiş otomobil, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunması üzerine kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptığı M.A. ile 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusuna atıldığının belirlenmiş ve kuyuda 13 Haziran'da kazı çalışması başlatılmıştı.

Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı
Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öldürüldükten sonra cenazeleri kuyuya atılan 2 genç son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

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