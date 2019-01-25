Denizli'de Otobüsün Çarptığı Yaya Yaralandı

Denizli
'de, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, halk otobüsün çarpması sonucu yaralandı.
İ.D. yönetimindeki 20 BLD 57 plakalı halk otobüsü, Gazi Mustafa Kemal
Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Işık
'a (58) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Işık'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, karşıya geçmek isteyen yayaya otobüsün çarpması ve yayanın yere düşmesi yer alıyor.